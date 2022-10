Myślenice. 60 lat szkoły na Zarabiu! Kiedyś medyczna, dziś gościnności, ale zawsze marka

Państwowe 5-letnie Liceum Medyczne powstało w roku 1962. Kształciło pielęgniarki, które potem znajdowały pracę m.in. w szpitalu w Myślenicach, ale nie tylko. Absolwentki myślenickiego „medyka” można do dziś spotkać w wielu szpitalach w całej Polsce. Od 1977 roku do pielęgniarek doszły opiekunki dziecięce.

Wtedy jeszcze szkoła nie miała swojej własnej siedziby. Korzystała z gościnności I LO , gdzie uczono teorii, szpitala, gdzie odbywały się zajęcia praktyczne oraz fabryki kapeluszy, która służyła za internat.

Szkolny budynek na Zarabiu, w którym szkoła mieści się do dziś, dopiero powstawała. Podobnie jak i internat. Budowa trwała długo, bo ruszyła w 1974 roku. O to, żeby wreszcie ją zakończyć, zabiegała ówczesna dyrektor Anna Kapała. Kiedy to wreszcie się udało, oddana do użytku we wrześniu 1979 roku szkoła była jedną z najnowocześniejszych w całym regionie. Miała m.in. pracownię językową wyposażoną w sprzęt sprowadzony z Czechosłowacji. Samych klas pielęgniarskich było wtedy w jednym roczniku pięć, a do tego klasy opiekunek dziecięcych i położnych.