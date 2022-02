Myślenice. Do trzech razy sztuka? Szpital przed wyborem wykonawcy kolejnego dużego remontu

Ostatnimi oddziałami, nie licząc Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, jakie czekają na generalną modernizację są oddziały wewnętrzny oraz neurologiczny.

I nie chodzi tylko o sam remont, w planach jest bowiem rozbudowa oddziału neurologicznego i poszerzenie go o część udarową.

O ile udało się już pozyskać środki zewnętrzne na to (6,2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) o tyle na razie nie udało się rozstrzygnąć przetargu na wykonanie tych prac. Najtańsza oferta w pierwszym opiewała na 10,3 mln zł. W drugim, mimo że zmodyfikowano plany ograniczając zakres prac do już istniejącej powierzchni szpitala (rezygnując z rozbudowy głównego gmachu „odchudzono” kosztorys zadania do 5,3 mln zł) również okazały się zbyt wysokie (sięgały od 7,9 do 8,9 mln zł).