Myślenice. Dzieci chorują ponad miarę. Szpitalny oddział pęka w szwach

Najwięcej jest dzieci najmłodszych, od 2-3 tygodniowych noworodków po dzieci w wieku przedszkolnym.

Dr n. med. Halina Firek, ordynator oddziału pediatrii w Myślenicach mówi, że co roku jesienią dzieci chorują częściej, ale takiej sytuacji jak teraz nie było od lat. Z drugiej strony nie dziwi to jej.

Co roku mamy do czynienia z okresem wzmożonej zachorowalności i co za tym idzie dużego obłożenia, ale zwykle jesienią i zimą. Teraz jest inaczej. Zaczęło się już we wrześniu, bo dzieci po wyjątkowo długiej przerwie poszły do szkół i przeszkoli. Te starsze zarażają młodsze, a te przez przez to, że również przez długi nie miały kontaktu z innymi dziećmi i wirusami, są prawie wyjałowione i łatwo łapią wszelkie infekcje. Właśnie dlatego obserwujemy lawinowy wzrost zachorowań – mówi.