Myślenice. Kilkadziesiąt interwencji straży. Wiatr łamał gałęzie drzew i przewracał całe drzewa [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Od środowego wieczora do godz. 14 w czwartek strażacy KP PSP w Myślenicach i jednostek OSP z powiatu myślenickiego wyjeżdżali 47 razy. Wszystkie te interwencje miały związek z pogodą, a konkretnie z burzami i porywistym wiatrem. Najwięcej było ich w Myślenicach, a pojedyncze miały miejsce w gminie Siepraw. Polegały one głównie na usuwaniu wiatrołomów. Jedno z drzew runęło na plac przy Sanktuarium Matki Bożej Myślenickiej. Nie spowodowało na szczęście żadnego nieszczęścia, w tym także uszkodzenia zabytkowego muru okalającego kościół, ani kaplicy Matki Bożej Myślenickiej. Inne drzewo przewróciło się częściowo na dom letniskowy w Stróży. Raz strażacy byli wzywani do podtopionej piwnicy.