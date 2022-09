Myślenice. Muzyka na rynku na razie nie zabrzmi, ale zespoły nagrywają. Przed nami premiera nowego singla myślenickiego duetu

Ideą cyklu jest prezentacja lokalnych zespołów i tak też było. Jako pierwszy wystąpił duet LiskY, duet nie tylko muzyczny, nie tylko myślenicki, ale też małżeński stworzony przez Klaudię i Krystiana Rogowców, który nie przestaje tworzyć i już w najbliższy piątek (30 września) zaprezentuje w sieci swój najnowszy singiel – „Wodospady”.

Na koniec natomiast zagrał inny myślenicki zespół, a mianowicie The Horses. To formacja młoda stażem, bo stworzona w tym roku, ale tworzą się dobrze znani myślenickiej publiczności muzycy, bo związani wcześniej z innymi zespołami: Maciej Leśniak (bas), Bogusław Klemp (perkusja) i Wojtek Dziewoński (gitara). Myślenickiej publiczności jako The Horses dali się poznać już wiosną br. grając koncert w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Koncert został przyjęty znakomicie, i jest szansa, że znów będzie ich można usłyszeć w Myślenicach. O tym jak potrafią muzycznie zaskoczyć niech świadczy to, że w jednym ze swoich jazzowych utworów wykorzystali ludowy utwór „Głęboka studzienka”.