Myślenice. Pomoc dla uchodźców ciągle potrzebna. Czego potrzeba w sklepie za zero złotych?

Ponad 270 osób przebywa w miejscach zapewnionych przez gminę, a ok. 470 w domach prywatnych.

Jest niemal pewne, że będą przybywali kolejni, dlatego gmina, która swoje moce ocenia na ok. 100 miejsc (tyle jest w stanie jeszcze zapewnić) apeluje do parafii i organizacji oraz osób prywatnych, które jeszcze mają takie możliwości o przyjęcie uchodźców.

Jak mówił burmistrz Jarosław Szlachetka, taką gotowość zgłosił ostatnio proboszcz parafii w Bysinie.

Apel o pomoc dotyczy też „sklepu za zero złotych”, który od minionego czwartku działa w Myślenicach i oferuje uchodźcom szeroki asortyment towarów. To dary m.in. ze zbiórek charytatywnych w CUS i remizach OSP, a przynajmniej część, bo część pojechała na Ukrainę wesprzeć tam potrzebujących.