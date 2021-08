Myślenice. Prawie pół tysiąca biegaczy w Garmin Ultra Race. Kto został "Królem GUR"? [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Garmin Ultra Race to jedna z największych imprez biegowych, jakie goszczą Myślenice. Na starcie tegorocznych biegów stanęło kilkuset biegaczy, w tym dzieci z specjalnie dla nich przygotowanym Garmin Junior. Na dorosłych czekały cztery dystanse do wybory, od 13 do 78 km.