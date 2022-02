Myślenice. Ratownik GOPR: Nigdy nikogo nie oceniam. Wypadek może zdarzyć się każdemu

W Myślenicach zaczynają się góry, ale skojarzenie Myślenic z GOPR-em już takie oczywiste nie jest. Jesteście tu jednak obecni i właśnie minął rok od kiedy GOPR uruchomił tu, dokładnie w Pcimiu, swój punkt ratowniczy.

Tak, Podhalańska Grupa GOPR uruchomiła go w styczniu 2021 roku. Obejmuje on swoim zasięgiem obszar Beskidu Średniego, zachodniej części Beskidu Wyspowego oraz Pogórza Wielickiego. Nie znaczy to, że GOPR-owców tu wcześniej nie było, bo byli „od zawsze”, nie było tylko stałego punktu.

Dlaczego zatem powstał teraz?

Już od jakiegoś czasu obserwowaliśmy wzrost liczby akcji na tym terenie. Te okolice są bardzo popularne wśród paralotniarzy zwłaszcza rejon góry Szczebel. Czasem ktoś wyląduje na drzewie i trzeba go z niego ściągnąć. Myślenice i okolice stały się poza tym popularnym punktem wypadowym na treningi biegowe i rowerowe, zwłaszcza dla uprawiających kolarstwo górskie. Należy się spodziewać, że ta popularność będzie tylko rosła, zwłaszcza że powstają już nowe trasy rowerowe na Chełmie i Uklejnie. Będzie przybywało turystów i… wypadków.