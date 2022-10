Myślenice. Seniorzy mają dziś swoje święto, a myśleniccy seniorzy wkrótce będą mieli nowy klub

Wszystko dlatego, że kolejni seniorzy będą mogli skorzystać z oferty tworzonej właśnie z myślą o nich. Najnowszą taką inicjatywą jest Klub Senior +, którego działalność ma ruszyć od nowego roku, a do którego nabór już się rozpoczął. Podania o przyjęcie można składać w Centrum Usług Społecznych (na Dziennik Podawczy) przy ul. Słowackiego 82. Szczegółowe informacji można uzyskać pod numerem tel. 881-551-517.

Jest to oferta dla nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Myślenice, którzy ukończyli 60 lat.

Od istniejącego już Dziennego Domu Senior+, klub będzie różnił się tym, że nie będzie tu zapewnionych posiłków ani dojazdów. Natomiast zajęcia, z których będą mogli korzystać seniorzy będą bardzo podobne (np. z rękodzieła, komputerowe, aerobik lub siłownia, muzykoterapia).

Będą się one odbywały w dni powszednie, od poniedziałku do piątku (w poniedziałek i czwartek od 12 do 17, a w pozostałe dni od 10 do 15). Udział w nich jest bezpłatny.