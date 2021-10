Myślenice, Siepraw, Świątniki Górne. Spotkanie informacyjne dla mieszkańców w sprawie kolei

Organizatorem spotkań jest firma International Management Services Sp. z o.o., która na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, opracowuje obecnie wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla projektu pn.: „Budowa połączenia kolejowego Kraków – Myślenice”.

Jak piszą organizatorzy, województwo małopolskie zgłosiło ów projekt w ramach naboru do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku” i został on zakwalifikowany do II etapu ww. naboru, w ramach którego wnioskodawcy zobowiązani są do przedłożenia wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego, dla zgłoszonego projektu.

Spotkania z mieszkańcami odbędzie się online (za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams) o godz. 17.30.

Przewidywany czas trwania to ok. dwóch godzin.

W pierwszej części eksperci IMS omówią cele i założenia a także zaprezentują zakres opracowywanego studium, zaś w drugiej części będzie okazja do zadawania pytań przez mieszkańców.