Myślenice. Sklep "za zero złotych" dla uchodźców i osób, które przyjęły ich pod swój dach Katarzyna Hołuj

Od czwartku (10 marca) w Myślenicach pod adresem Rynek 22 będzie działał sklep "za zero złotych". Uchodźcy wojenni z Ukrainy oraz osoby, które przyjęły ich pod swój dach i nadal goszczą, będą tu mogli za darmo zaopatrzyć się m.in. w produkty spożywcze, chemię gospodarczą, ubrania, artykuły szkolne i zabawki dla dzieci. Osoby goszczące uchodźców mogą tu uzyskać pomoc z przeznaczeniem właśnie dla osób z Ukrainy i tylko dla nich. Są to dary przekazane m.in. przez osoby prywatne podczas trwających cały czas zbiórek publicznych zorganizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach. Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty od godz. 9 do 17.30.