Myślenice. Sklep "za zero złotych" już działa. Służy pomocą uchodźcom z Ukrainy

W czwartek od rana w sklepie był tłum ludzi. Na miejscu spotkaliśmy m.in. grupkę kobiet ze Lwowa i Tarnopola, które pięć dni temu zostały zakwaterowane w gminie Myślenice. Przyszły po jedzenie i pieluchy dla dzieci.

Asortyment w sklepie jest duży. Składają się na niego dary przekazane m.in. przez osoby prywatne podczas trwających cały czas zbiórek publicznych zorganizowanych przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach. Są jednak rzeczy, które rozchodzą się szczególnie szybko i zaczyna ich brakować. To np. bielizna i ciepłe skarpety, foteliki, wanienki i nosidełka dla niemowląt, przedłużacze. Poza tym klienci pytali o podstawowe leki przeciwbólowe i na przeziębienie. Wszystko to można przynosić do sklepu, skąd trafi do potrzebujących.

Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka zaapelował też do właścicieli sklepów spożywczych o nie wyrzucanie a przekazywanie tutaj artykułów, których termin przydatności jest krótki, ale jeszcze ważny.