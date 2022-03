Myślenice uruchomiły zbiórkę pieniędzy na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Inne samorządy też zbierają Katarzyna Hołuj

Coraz więcej samorządów udostępnia konta bankowe, na które można wpłacać darowizny na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Ostatnio na taki krok zdecydowała się gmina Myślenice, a że zrobiła to we współpracy z fundacją Owocna już niedługo w różnych punktach gminy pojawią się też oznakowane puszki do których będzie można wrzucać datki.