Myślenice, Wiśniowa. Coś dla amatorów dwóch kółek

W lipcu Myślenice gościły Rajdy dla Frajdy, a w miniony weekend z całej Polski zjechało tu pół tysiąca zawodników, aby wziąć udział w ostatnim wakacyjnym maratonie rowerowym Cyklokarpaty. Przyjeżdżają tu od trzech lat i jak mówią organizatorzy Cyklokarpat to się nie zmieni, bo kolarze górscy bardzo sobie cenią wymagające myślenickie trasy, bo można je porównać np. do tych w Gorcach, a z Krakowa albo Śląska jest tu znacznie bliżej.

Już w najbliższy weekend odbędzie się tu Orlen Biotop Trial Cup 4. Te zaliczane do Pucharu Polski zawody zostaną rozegrane w Biotop Bike Park na Zarabiu. Będzie można zobaczyć nie tylko najlepszych zawodników z Polski, ale również ze Słowacji i Węgier, w tym również numer sześć ubiegłorocznych Mistrzostw Świata. Początek zawodów o godz. 9, a finały zaplanowane są na godz. 15.

Jak mówi burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka, już w przyszłym roku dzięki współpracy gminy z Nadleśnictwem Myślenice oferta poszerzy się o trasy downhillowe, te już znane, które zostaną reaktywowane i zupełnie nowe. Myślenice to jednak nie tylko kolarstwo górskie.

I to też nie wszystko, bo w sobotę w Wiśniowej odbędzie się Rabuś Dziadoski na rowerze, czyli rajd (na orientację) o czapkę gruszek. To pomysł Łukasza Bajera z Centrum Turystyki Aktywnej „Aktywnie z Bajerem”, który organizuje też Dusiołki, czyli rajdy piesze na orientację. Amatorzy jazdy na rowerze, którzy zgłoszą chęć udziału w rajdzie będą mieli do wyboru dwie trasy: na 50 i 100 km (obie po asfalcie z widokami na Beskid Wyspowy). Start w sobotę o godz. 8 (na 100 km) i o 9 (na 50 km).