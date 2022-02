Myślenice. Wydział Komunikacji już w nowej siedzibie [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego przeniósł się już do nowego biurowca powiatu (przy ul. Drogowców 2a) i od poniedziałku (7 lutego) to tam przyjmuje klientów. Także dziś zaczyna się przeprowadzka do tego budynku kolejnych wydziałów: Architektury, Budownictwa i Remontów; Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska.