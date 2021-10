Myślenice. Wyjął telefon z kieszeni śpiącemu mężczyźnie. Zauważyło to oko kamery

W ustaleniu gdzie udał się 22-latek po wstaniu ze wspomnianej ławki również pomogły kamery monitoringu.

Policjanci poprosili go do radiowozu. Podczas kontroli osobistej okazało się, że ma przy sobie telefon, który jako swój rozpoznał doprowadzony w to miejsce poszkodowany. Ten ostatni był pod wpływem alkoholu i nie miał świadomości, że został okradziony, ale zaraz po tym, jak rozpoznał swoją własność, ta została mu zwrócona. Jako że wartość telefonu to ok. 100 zł, 22-latek nie został zatrzymany. Jak informuje KPP w Myślenicach, odpowie za wykroczenie.