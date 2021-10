Myślenice. Z logo gminy po wicemistrzostwo w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski

Podsumowując, myślę, że zaliczyliśmy bardzo dobry sezon, szczególnie zaś jego drugą połowę. Od Rajdu Rzeszowskiego jechaliśmy w czołówce mistrzostw Polski, wygraliśmy Rajd Świdnicki, co uważam za duży sukces! Dziękuje za cały sezon naszym sponsorom – PKN Orlenowi, Miastu i Gminie Myślenice – rodzinnym stronom Kuby, za wsparcie i dobre słowo, oraz wszystkim naszym partnerom. Dzięki nim jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Duże podziękowania również dla naszego zespołu za oddanie i wiarę w naszą siłę, oraz dla Kuby za wspaniałą pracę i wsparcie w ciężkich chwilach. Na koniec duży ukłon w stronę mojej rodziny i kibiców!

Rajd Koszyc był chyba najtrudniejszym rajdem, jaki jechałem – i to pod każdym względem. Brak znajomości tras, dylematy związane z doborem opon, czy też odcinki specjalne rozgrywane w ciemnościach – to tylko część problemów, z którymi musieliśmy się zmierzyć w Koszycach

Z kolei Kuba Wróbel, na co dzień mieszkaniec Myślenic dodał:

Myślę, a nawet jestem pewien, że podczas Rajdu Koszyc zebraliśmy kolejny bagaż doświadczeń w naszej skodzie fabii rally 2 EVO. Ukończyliśmy sezon na podium w klasie, więc tytuły mistrzowskie trafiają w nasze ręce. To powód do dużej radości. Dziękujemy naszym sponsorom, partnerom oraz wszystkim kibicom za wsparcie, w tych dobrych jak i w tych gorszych momentach.

Sezon dobiegł końca nie tylko dla Kacpra i Kuby. Zakończyli go także inni rajdowcy z regionu myślenickiego. Tomasz Kasperczyk i jego pilot Damian Syty doprowadzili do mety mistrzostw swojego volkswagena polo GTI R5 na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej i czwartym w klasie 2. Sułkowiczanin Marek Temple dzięki legendarnemu modelowi toyoty celiki GT four wywalczył tytuł II wicemistrza w klasie Open 4WD. Kto wie czy wynik Templego nie byłby korzystniejszy, gdyby jego rajdówka częściej okazywała się niezawodną. I wreszcie Michał Poradzisz, mieszkaniec podmyślenickich Osieczan pilotujący Grzegorz Grzyba. Ósme miejsce w „generalce” sezonu nie jest dla niego satysfakcjonujące, ale na osłodę Michał już po raz drugi wywalczył z Grzegorzem Grzybem tytuł rajdowego mistrza... Słowacji.