Na dobre i na złe odc. 829. Badania genetyczne Edzia. Streszczenie odcinka [29.12.21] redakcja

Joanna martwi się o swojego męża, który do tej pory nie dotarł na lotnisko. Gdzie poleciał Piotr Gawryło? Z kolei Edzio zaczyna chorować. Co dzieje się malcowi? Kto tym razem trafi do szpitala w Leśnej Górze? Przeczytaj streszczenie 829. odcinka Na dobre i na złe!