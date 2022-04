Na dobre i na złe odc. 846. Serce z papieru. Streszczenie odcinka [04.05.22]

Na dobre i na złe odc. 846. Streszczenie

Mecenas Zając przekazuje złe wiadomości w sprawie Michała jego bliskim: Hani, Falkowiczowi oraz Matyldzie. Nastolatka wzburzona ucieka z domu i jedzie do aresztu gotowa na wszystko, by porozmawiać z ojcem. Z kolei w szpitalu zjawiają się nowi praktykanci, którymi zajmuje się Beger. Jedna ze studentek Lena Sawicka okazuje się mistrzynią intryg i manipulacji. Tymczasem Szczepan próbuje na nowo pomóc sympatycznemu rolnikowi - Maciakowi gdy ten wraca do Leśnej Góry przez problemy z ukrwieniem nogi, a Maks musi stoczyć na dyżurze walkę o życie księgowego z poważnym zawałem.