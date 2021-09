Na Wspólnej odc. 3289. Ula walczy o względy Hao. Streszczenie odcinka [15.09.21]

na Wspólnej odc. 3289. Streszczenie

Kuba ćwiczy z Paulą poloneza na studniówkę. Nagle ukochana przewraca się, budząc śmiech młodzieży. Tymczasem Smolny nie może opanować Lary, która praktycznie zaczyna rządzić jego redakcją. Honorata pomaga tajemniczemu mężczyźnie. Honorata zaprasza do swojego sklepu bezdomnego, który ma kompletną amnezję. Kiedy przypadkiem z półki spadają walizki, mężczyzna dostaje ataku paniki. Hofferowa postanawia pomóc nieszczęśnikowi w odnalezieniu rodziny. Ula nie chce uczyć się do olimpiady wspólnie z Hao. Jednak kiedy widzi, że do Wietnamczyka podbija jej koleżanka Sandra, zaczyna z nią rywalizować. Tymczasem Zuza podstępem załatwia dla swojej firmy świetny kontrakt.

Kiedy i gdzie oglądać 3289. odcinek Na Wspólnej?

3289. odcinek Na Wspólnej można obejrzeć w środę - 15 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVN o godz. 20:15.