Na Wspólnej odc. 3299. Pocałunek i niespodziewane zdjęcia. Streszczenie odcinka [04.10.21] redakcja

Damian jest niezwykle zaskoczony, gdy Ita nagle całuje go w usta. Wieczorem mężczyzna postanawia zerwać ze swoją dawną kochanką. Czy mu się to uda? Tymczasem Marysia wychodzi ze szpitala. Z kim będzie chciała się zobaczyć? Co jeszcze się wydarzy? Przeczytaj streszczenie 3299. odcinka Na Wspólnej, aby dowiedzieć się więcej!