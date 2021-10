Na Wspólnej odc. 3304. Justyna ma poważny wypadek. Streszczenie odcinka [12.10.21]

na Wspólnej odc. 3304. Streszczenie

Ula i Hao dowiadują się, że świetnie im poszło na olimpiadzie - Hofferówna jest druga w Polsce a Hao został "tylko" laureatem. Chłopak jest zdruzgotany… Tymczasem Kamil jest przesłuchiwany w związku z ucieczką więźnia ze szpitala. Hoffera nic nie obchodzi oprócz szybkiego odnalezienia pacjenta, którego życie jest zagrożone. Wieczorem sam szuka dojścia do jego rodziny. Kasia przygotowuje projekt pokoju córeczki Zakościelnych. W tym czasie wystrojona Justyna jest gotowa do wyjścia. Jakiś czas później alarmuje Darka – miała wypadek samochodowy i błaga o pomoc. Żbik pomaga jej, ale później jest zszokowany tym, że Zakościelna… okłamuje męża co do przebiegu wydarzeń. Eliza wraca z wyjazdu i chwali się, że dostała awans. Niestety, będzie mogła poświęcać dzieciom mniej czasu. Proponuje zszokowanemu Jarkowi, żeby zrezygnował z pracy. Tymczasem Bruno w parku ratuje napadniętą dziewczynę. Okazuje się, że to próba do filmu, a kaskaderką jest "jego" Natalia.