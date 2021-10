Na Wspólnej odc. 3306. Smolny jest szantażowany przez zmarłego. Streszczenie odcinka [14.10.21]

na Wspólnej odc. 3306. Streszczenie

Krzysztof dopada w nocy Ryszkę - oskarża go o wysłanie anonimu. Mężczyzna twierdzi, że to nie on – to Rafał! Martwy od 20 lat… Ryszka chce żeby Smolny błagał o wybaczenie ducha z przeszłości. Tymczasem Kuba przeprowadza śledztwo i dowiaduje się, że Paulina go okłamała – nie ma żadnego chłopaka. Darek jest rozdarty - ukrywając zdradę Justyny oszuka ojca, ale uratuje rodzinę Marysi. Oznajmia Zakościelnej, że wie o jej romansie i każe jej go zakończyć. Żbik musi ratować ojca – Zakościelny, przejęty wypadkiem żony, dostaje zawału i omal nie dochodzi do tragedii. Justyna jest przekonana, że to wina Darka – na pewno doniósł o jej romansie. Eliza i Jarek wracają późno do domu i odkrywają, że ich dzieci zasnęły razem z wujkiem Brunem i jego dziewczyną. Rano dziwnie zmieszana Natalia wymyka się z mieszkania Bergów. Krawczyk martwi się, że wolałaby randkę we dwoje od niańczenia dzieci. Nie poddaje się jednak i odnajduje ją na treningu. Jego determinacja zostaje zaskakująco nagrodzona.