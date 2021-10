Na Wspólnej odc. 3311. Tajemnicza śmierć kolegi. Streszczenie odcinka [25.10.21]

Na Wspólnej odc. 3311. Streszczenie

Ilona unika kontaktu z mężem. Jest rozgoryczona bo czuje, że Maks ma jakąś kobietę w Hiszpanii. Ten przekonuje, że to nieprawda i proponuje żonie wyjazd we dwoje. Zdybicka jest wściekła – przecież najważniejszy jest teraz ich synek, który tak tęsknił i tyle przeszedł z powodu Maksa. Wieczorem roztrzęsiona Ilona łyka garść leków uspokajających. Karetka zabiera Siweckiego do szpitala - tam Kamil przeprowadza udaną operację, ratującą życie swojego pacjenta. Córka więźnia, Laura, z wdzięczności rzuca się na szyję Hofferowi. Tymczasem Ula dowiaduje się od Hao, że jego ojciec planuje wyjazd do Wietnamu. Ukochany Hofferówny nie wie, czy w ogóle wróci do Polski. Młodzi są załamani. Krzysztof, w tajemnicy przed żoną, jedzie do placówki wychowawczej, w której przebywał jako nastolatek. Dziwnym splotem okoliczności towarzyszy mu Lara. Kobieta z uwagą obserwuje Krzysztofa, który z przejęciem wertuje dokumenty dotyczące śmierci kolegi z ośrodka. Tymczasem Kubę odwiedza Paulina – wyznaje mu miłość i oznajmia, że zrobi wszystko, by znów byli razem>