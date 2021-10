Na Wspólnej odc. 3313. Krzysztof ściga mordercę. Streszczenie odcinka [27.10.21]

na Wspólnej odc. 3313. Streszczenie

Basia jest zazdrosna i zła o to, że Krzysztof nie powiedział jej o swojej eskapadzie z Larą. Smolny obiecuje, że dzisiejszy wieczór spędzą we dwoje. Niestety, nie dotrzymuje słowa - razem z Bizoniem, kolegą z poprawczaka, próbuje wyśledzić, kto mści się za śmierć Rafała Ściborka. Tymczasem Kuba wyznaje Mai, że jest w niej zakochany. Bruno boleśnie przeżywa fakt, że Natalia zniknęła i nie odzywa się do niego. Jakaż jest jego radość, gdy ukochana pojawia się u niego. Eliza zaprasza kobietę na kolację – chce, by lepiej się poznali. Gdy do Natalii przychodzi sms, Eliza podgląda jego treść. Jest zszokowana… Koleżanki Julki krytykują jej wygląd i śmieją się, że zakuwała do sprawdzianu, a przecież wszystko ma w Internecie. Podczas klasówki nauczycielka przyłapuje Julę na ściąganiu z komórki i wzywa rodziców na rozmowę. Do Igora i Eli dociera, że mają poważniejszy problem, niż im się wydawało.