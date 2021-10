Na Wspólnej odc. 3318. Brzozowski znowu zostanie ojcem. Streszczenie odcinka [04.11.21]

na Wspólnej odc. 3318. Streszczenie

Ilona spotyka się z kochanką męża. Oświadcza Pauli, że dla dobra synka jest gotowa wybaczyć Maksowi. Załamana kobieta oświadcza, że… jest z Brzozowskim w ciąży! Roztrzęsiona Zdybicka idzie do poradni psychologicznej. Kiedy waha się, czy wejść, podchodzi do niej przystojny mężczyzna i namawia do odwagi. Kontener, w którym schronili się Ula i Hao został zaplombowany i odjeżdża do Oslo na tirze. Młodzi są przerażeni, zaczyna im brakować powietrza. Nie mają też zasięgu, ale Uli udaje się zadzwonić na chwilkę do mamy. Gdy do Zuzy dociera, gdzie jest jej córka, zaczyna się wyścig z czasem. Elżbieta dowiaduje się od księgowej, że koszty imprezy charytatywnej organizowanej przez Kostka groźnie rosną. Marcinkowa bierze mężczyznę na dywanik. Tymczasem Julka chce dorównać koleżankom popularnością w necie. Córka Igora zjada przed kamerą opakowanie bardzo ostrych papryczek i zaczyna się dusić.