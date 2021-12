NA WSPÓLNEJ odc. 3349. Natalia opuszcza kraj. Streszczenie odcinka [29.12.21]

na Wspólnej odc. 3349. Streszczenie

Hebel popada w melancholię – zmarł jego kolega ze szkolnej ławy. Ryszard decyduje, że musi zacząć spełniać marzenia – a on zawsze marzył o… lataniu! Wieczorem Agnieszka dostaje informację, że jej mąż miał groźny wypadek na lotnisku. Przemek z zazdrością obserwuje, jak Monika robi karierę w filmie. Ukochana martwi się o niego - załatwia mu rolę statysty. Po południu młody Smolny obserwuje z ukrycia swoją dawną miłość Dagmarę, jak ta bawi się z dzieckiem. Kiedy kobieta zauważa Przemka, natychmiast zabiera synka i chowa się do mieszkania. Tymczasem Basia informuje Smolnego, że jego syn być może jest ojcem. Natalia wyjeżdża z "chorym" mężem i dzieckiem do Berlina. Bruno pomaga im się zapakować do auta i czule żegna ukochaną. Po odjeździe matka Natalii dwuznacznie stwierdza, że podziwia Bruna za to, że pozwolił jej córce odejść.