NA WSPÓLNEJ odc. 3350. Noworodek na wycieraczce. Streszczenie odcinka [30.12.21]

na Wspólnej odc. 3350. Streszczenie

Nina napisała do Darii, że rezygnuje ze spektaklu. Dziedzicówna próbuje skontaktować się z dziewczyną, ale w domu dziecka dowiaduje się, że Nina zniknęła. Wieczorem Daria z Adamem słyszą dziwne dźwięki zza drzwi wejściowych. Na wycieraczce znajdują… noworodka! Przemek próbuje wypierać, że może być ojcem synka Dagmary. Ukrywa to też przed Moniką. Tymczasem Smolny niczego nie zamierza udawać. Spotyka się z Dagmarą i pyta ją wprost, czy jest dziadkiem. Agnieszka dowiaduje się od męża, Seby i lekarza, że Hebel uległ wypadkowi, ratując życie innym ludziom. Jednak wersje mężczyzn na tyle się różnią, że Olszewska zaczyna nabierać podejrzeń. Takie same wątpliwości ma co do zeznań Sylwka, którego ma bronić. Agnieszka podejrzewa, że chłopak jest członkiem gangu "Ojca", który wykorzystuje młodzież z patologicznych rodzin.