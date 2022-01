NA WSPÓLNEJ odc. 3360. Sylwek chce okraść Agnieszkę. Streszczenie odcinka [20.01.22]

Na Wspólnej odc. 3360. Streszczenie

Renata prosi Sławka, żeby adoptowali dziecko Niny. Dziedzic jest w szoku – przecież oni są za starzy, by podjąć się opieki nad niemowlakiem. Osłupiały, żali się Włodkowi – czuje, że bardziej nadaje się na dziadka, niż na ojca. Tymczasem Renata uspokaja Ninę – Sławkowi trzeba dać trochę czasu. Igor spotyka się z byłym klientem Wachowskiego – dowiaduje się, że biznesmen dostarczył mu sprzęt bez homologacji i atestów. Tymczasem na basenie trwają zawody pływackie, w których biorą udział dzieci testujące pompy Wachowskiego. W pewnym momencie jedna z dziewczynek zaczyna się krztusić i tonąć – jej pompa wysiadła. Hebel wpada w depresję – oszukany i ośmieszony przez nieuczciwych wspólników od aplikacji szachowej. Tymczasem Sylwek zdobywa zaufanie Agnieszki, która zaprasza go do domu jej i Hebla. Chłopak jest pod wrażeniem rezydencji – wysyła do "Ojca" wiadomość, że jest co kraść.