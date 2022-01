NA WSPÓLNEJ odc. 3369. Strzelanina podczas włamania. Streszczenie odcinka [07.02.22]

Na Wspólnej odc. 3369. Streszczenie

Agnieszka przekonuje męża, że Sylwek odejdzie z gangu. Tymczasem chłopak wraz z "Ojcem" włamują się do posesji Heblewskich. Podczas otwierania sejfu do Sylwka dociera, że szef chce go obciążyć odpowiedzialnością za włamanie pozostawiając niewytarte odciski jego palców. Dochodzi do szarpaniny - herszt bandy wyciąga broń i oddaje strzał! Doktor Nalepa kontaktuje pacjenta po przeszczepie serca z żoną dawcy – Kamil i Ostrowski są oburzeni. Lew tłumaczy im, że czasami warto zrobić wyjątek nawet od najtwardszych zasad. Ewa jest coraz bardziej zaintrygowana kontrowersyjnym lekarzem. Wojtek, udając kursanta, chce zdemaskować nieuczciwego instruktora nauki jazdy. Kiedy przychodzi na kolejną lekcję okazuje się, że Terlecki… przekazał go innemu instruktorowi. Na dodatek nowy instruktor Wojtka okazuje się totalnym furiatem.