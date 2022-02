NA WSPÓLNEJ odc. 3379. Bójka w kancelarii. Streszczenie odcinka [24.02.22] redakcja

Julka bierze udział w turnieju piłkarskim, jednak doprowadza tym do pogorszenia stanu Elżbiety. Dlaczego? Tymczasem Natalia i Bruno jadą do kancelarii. W jakim celu? Co się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 3379. odcinka Na Wspólnej!