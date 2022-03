NA WSPÓLNEJ odc. 3389. Nieudane oświadczyny i roznegliżowane zdjęcia. Streszczenie odcinka [15.03.22]

Na Wspólnej odc. 3389. Streszczenie

W dniu urodzin Darii, Adam jest dla ukochanej ogromnie czuły. Przygotowuje też niespodziankę – zamierza się jej oświadczyć! Zanim to zrobi, spotyka się ze Sławkiem i prosi o rękę córki. Dziedzic daje im swoje błogosławieństwo. Adam chce się oświadczyć w wyjątkowym miejscu – Darii mówi, że zabiera ją na przejażdżkę. Niestety, po drodze dochodzi do potwornego wypadku! Roztocka dowiaduje się, że Antosia była widziana z dużo starszym od siebie mężczyzną. Jest pewna, że to on spowodował, że córka nie chce przystąpić do matury. Weronika wpada w szał, gdy znajduje w pokoju córki jej roznegliżowane zdjęcie. Widząc na jego odwrocie adres studia fotograficznego, rusza tam jak na wojnę – dopadnie kochanka córki, który odebrał jej resztki rozumu. Brzozowski wspiera przyjaciela podczas spotkania z Andżelą, matką jego dziecka. Marcin niewiele o niej wie - po za tym, że jest kelnerką. Kobieta nie jest zachwycona najściem Marcina i jego propozycją wspólnej opieki nad synkiem. I choć Michał zapewnia, że przyjaciel jest odpowiedzialny, Andżela w to nie wierzy.