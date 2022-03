NA WSPÓLNEJ odc. 3391. Wielka rodzinna kłótnia. Streszczenie odcinka [17.03.22]

Na Wspólnej odc. 3391. Streszczenie

W dniu matury poprawkowej Antosia kłóci się z mamą, która namawia ją do zdawania egzaminu. Dziewczyna wychodzi zdenerwowana. Wkurzona Weronika przez pół dnia próbuje dodzwonić się do córki. W końcu wyżywa się na Janie – oskarżając go o zrujnowanie życia Antosi. Niebawem Roztocka jest zmuszona zadzwonić do Jana z przeprosinami. Nowak odkrywa, że Julka zniknęła rano z domu. Zamartwia się i dzwoni do Kamila mając nadzieję, że córka poszła spotkać się z Elą. Ale Julki nie ma w szpitalu… Tymczasem załamana Elżbieta poznaje w szpitalu "towarzysza niewoli" – Remik, też czeka na przeszczep serca. Mężczyzna, w przeciwieństwie do niej myśli pozytywnie: w operacji widzi szansę na nowe, aktywne życie. Roman martwi się o Honoratę - jest załamana, bo jej sklep stracił klientów przez konkurencję. Hoffer wyrzuca Mikołajowi, że nie interesują go problemy matki. Tymczasem Leśniewski ma przecież swoje kłopoty z synkiem, do których dokłada się Nicole. Kobieta wraca na Wspólną i rozpacza, że rozstała się ze swoim facetem. Marta współczująco proponuje jej nocleg. Mikołaj jest wyraźnie niezadowolony.