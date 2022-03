NA WSPÓLNEJ odc. 3398. Rozprawa rozwodowa Ilony i Maksa. Streszczenie odcinka [30.03.22]

Na Wspólnej odc. 3398. Streszczenie

Mikołaja budzi telefon od podekscytowanej Nicole, która w bardzo chaotyczny sposób informuje go, że kupiła samochód. Jej stan niepokoi Leśniewskiego. Jego strach rośnie, kiedy dowiaduje się, że Nicole potrafiła uderzyć swojego obecnego partnera. Ilona ma dziś rozprawę rozwodową z Maksem – wszystko przebiega sprawnie i bezboleśnie. Zdybicka dziękuje Weronice i zaprasza ją na babski wieczór na mieście. Do kobiet dołącza Iza – przepraszając jeszcze raz Ilonę za swojego syna. Kiedy przyjaciółki szaleją w klubie tanecznym, nagle Ilona truchleje z przerażenia: zauważa Łukasza - swoją marę z czasów uzależnienia od leków. Dręczony wyrzutami sumienia Jarek drąży sprawę wypadku swojej szefowej. Wie od Sławka, że Sielska zostanie ukarana tylko za przekroczenie prędkości - nie ma dowodów na to, że była pod wpływem niedozwolonych substancji. Pojawił się też świadek, który jechał z Sielską - potwierdza, że to nietrzeźwa kobieta weszła pod koła samochodu. Eliza zarzuca Jarkowi, że oszalał na punkcie tego wypadku.