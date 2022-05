NA WSPÓLNEJ odc. 3433. Brak kasy i krypto-waluty. Streszczenie odcinka [01.06.22] redakcja

Decybel i Nina spędzają razem kolejne romantyczne chwile. Co popsuje nastrój? Tymczasem młody Brzozowski w pełni korzysta ze studenckiego życia i wagaruje. Co na to jego matka? Czym załamany jest Darek? Przeczytaj poniższe streszczenie 3433. odcinka Na Wspólnej!