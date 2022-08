NA WSPÓLNEJ odc. 3479. Brutalne nagranie ze znęcaniem się. Streszczenie odcinka [29.08.22]

Na Wspólnej odc. 3479. Streszczenie

Roztocka ma pretensje do Jana, gdy dowiaduje się, że zdjęcia z jej erotycznej sesji umieścił w swoim portfolio. Podejrzewa, że włamania i podmiany zdjęć na stronie kancelarii dokonał mąż jej klientki, który zrobił na niej wrażenie niebezpiecznego człowieka. Karolina potwierdza obawy Weroniki – pokazuje nagranie, na którym Pomorski znęca się nad nią, brutalnie zmuszając do jedzenia. Michał zbiera się na odwagę i chce powiedzieć narzeczonej o swoim uzależnieniu. Jednak gdy Iga namawia go na seks, z ulgą rezygnuje z rozmowy. W pracy Przybysz przyjmuje raport od policjanta, który inwigiluje nielegalne kasyno. Tymczasem Michał rozgrywa tam kolejną partię pokera – wygrywa, spłaca długi i… żegna się z właścicielem. Daria jest mile zaskoczona - Paulina prosi ją, żeby przyniosła z jej mieszkania suknię i przygotowała ją na jutrzejszą rocznicę ślubu. Dziedzicówna cieszy się, że jej ulubiona pacjentka wreszcie przestała myśleć o śmierci. Kiedy jednak Paulina stwierdza, że to będzie jej ostatnia rocznica ślubu, Daria nie może zbagatelizować swoich obaw