NA WSPÓLNEJ odc. 3481. Paulina nie żyje. Streszczenie odcinka [31.08.22] redakcja

Okazuje się, że Paulina nie żyje. Co na to jej mąż? Z kolei Smolny żegna się z zespołem. Co na to Brzozowski? A co postanowi zrobić Żaneta ze swoją matką? Już teraz przeczytaj streszczenie 3481. odcinka Na Wspólnej!