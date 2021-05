Na wycieczkę z PTTK: do karmelitów bosych w turystycznych butach

To już 49. sezon tej akcji. Rozpoczął się 16 maja i potrwa niemal do końca października. W tym czasie ma się odbyć ponad 20 weekendowych wycieczek po nizinnych i górskich szlakach Małopolski, a poprowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny; uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Przed nami trzecia w tym sezonie wycieczka. Odbędzie się ona 29 maja, a jej tytuł to „Do karmelitów bosych w turystycznych butach”. Oto punkty 17-kilometrowej trasy: Krzeszowice – Bartlowa Góra – Czerna – źródła śś. Józefa i Eliasza – Diabelski Most – kompleks klasztorny oo. Karmelitów – rezerwat „Dolina Eliaszówki” – Dębnik – os. Czatkowice – Dolina Krzeszówki.