Najlepsza ze złotych myśli Kazimierza Górskiego właśnie została odkopana [SPORTOWA PÓŁKA]

Bo jest w niej wszystko: piłkarza trzeba nauczyć, że tylko szybkim przemieszczaniem piłki lub natychmiastowym doskokiem po jej stracie da się osiągnąć przewagę nad rywalem. By to jednak zawodnik potrafił zrealizować, musi zostać w taki sposób przygotowany pod względem fizycznym, by dysponował i szybkością, i wytrzymałością. Tylko tyle i aż tyle. Reszta to detale.

Z czego najważniejszy wniosek płynie taki, że jeśli u zawodników szwankują cechy motoryczne, to żadne nowoczesne systemy gry mu nie pomogą. Tymczasem o tym, jak gracza fizycznie przygotować, w zasadzie się u nas w popularnych wydawnictwach nie pisze. Co jest o tyle zrozumiałe, że to temat dla specjalistów, którego i tak byśmy nie pojęli.

Co innego taktyka, na dyskusje o niej panuje moda. Autor, dziennikarz, ale także były analityk w sztabie kadry U-19 i U-20, zebrał w jednej publikacji dzieje idei wdrażanych przez trenerów w Polsce i stworzył z nich opowieść o naszej piłce. Wielka szkoda, że bazował głównie na tym, co się ukazało już w innych książkach i czasopismach, bo spodziewaliśmy się świeżych wynurzeń szkoleniowców, którzy – skonfrontowani z tym, co robili i mówili przed laty - teraz mogliby z dystansem odnieść się do swoich decyzji i zaistniałych faktów. Ale i tak jest to wartościowa pozycja, szczególnie dla osób mało oczytanych, a zarazem pasjonujących się ewolucją systemów gry i sposobami na ich udoskonalanie.