Najnowsze zdjęcia z serialu STEPOWA MIŁOŚĆ. Przypomnienie najważniejszych scen [zabójstwo, porwanie, próby ucieczki oraz miłość] oprac.: Anna Nowak

"Stepowa miłość" to serial historyczny, który od niedawna emitowany jest w Telewizji Polskiej. Zastąpił on popularną "Kozacką miłość", kontynuując losy niektórych bohaterów, w tym Marysi Sotnik. W galerii przedstawiamy zdjęcia z najważniejszych wydarzeń ostatnich odcinków. Pamiętacie, co się wydarzyło?