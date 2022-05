Największe firmy IT w Krakowie 2022 według MOTIFE i ASPIRE. Na czele Comarch, cztery korpo z USA i… fantastyczne perspektywy rozwoju Zbigniew Bartuś

Kraków stał się jednym z najważniejszych w Europie ośrodków rozwoju nowych technologii i usług dla biznesu, a w najbliższym czasie może się stać numerem 1 na kontynencie. Proces przeistaczania stolicy Małopolski w europejską dolinę krzemową przyspieszył w pandemii, z tragiczna wojna w Ukrainie, która postawiła przed władzami i mieszkańcami, zwłaszcza przedsiębiorcami, mnóstwo nowych wyzwań, niesie ze sobą także wielkie szanse na dalsze przyspieszenie. Już dziś pod Wawelem w korporacyjnych centrach biznesowych pracuje ponad 100 tysięcy osób, z czego 40 procent to specjaliści IT. Równolegle przybywa świetnie płatnych i perspektywicznych stanowisk w finansach, obsłudze klienta, zaopatrzeniu, HR i marketingu wynika z opublikowanego właśnie przez MOTIFE we współpracy z ASPIRE opracowania „Krakow IT Market Report 2022”. Zawiera ono także zestawienie największych firm IT i non-IT zatrudniających specjalistów od szeroko pojętej informatyki. Jeśli chcesz poznać szczegóły, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.