Napastnik Wisły Kraków Jan Kliment doznał urazu stawu kolanowego

Kliment doznał kontuzji podczas starcia w trakcie zajęć na boisku w Arłamowie. Jak informuje Wisła, 27-letni napastnik z Czech przeszedł badania, które nie wykazały niczego niepokojącego i po kilku dniach powinien wrócić do treningów z zespołem.

Dodajmy, że planowo przebiega rehabilitacja Alana Urygi i Patryka Plewki, którzy poddani zostali zabiegom chirurgicznym.

Sztab medyczny stopniowo zwiększa ich obciążenia treningowe. Obaj zawodnicy będą włączani do zajęć z drużyną w zależności od postępów w rekonwalescencji - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

Sparing Wisły z Resovią

Wisła kończy tygodniowe zgrupowanie w środę 14 lipca. Przed powrotem do Krakowa rozegra jeszcze sparing z I-ligową Resovią. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11, ale tym razem "ze względów szkoleniowych" nie będzie transmitowane. Klub udostępni jedynie skrót meczu.

- Każdy rywal z wyższej ligi to fajny moment dla zawodników. To inny wymiar i cieszymy się na ten mecz, bo daje dużo materiałów do analizy - podkreślił w Resovia TV trener rzeszowskiej drużyny Radosław Mroczkowski.