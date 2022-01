Narciarstwo alpejskie. Sukces! Na igrzyska do Pekinu wysyłamy całą drużynę Krzysztof Kawa

Zakopianka Maryna Gąsienica-Daniel jest liderką polskiej reprezentacji olimpijskiej Pawel Relikowski / Polska Press

Polska zajmuje 15. miejsce w alpejskim Pucharze Narodów, co oznacza, że na lutowych igrzyskach olimpijskich wystawimy reprezentację w drużynowym gigancie równoległym. Do Pekinu pojedzie aż pięcioro polskich alpejczyków. To znakomity wynik.