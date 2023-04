NBA WYNIKI play-off 2023. Koszykarze z zawodowej ligi walczą w fazie pucharowej. Sprawdź terminarz i mecze dzisiaj

Bucks i Nuggets faworytami play-off w NBA. Wyniki przyniosą niespodzianki?

Wyniki meczów w play-off NBA dzisiaj (środa/czwartek)

Play-off 2023 w NBA: terminarz, wyniki

15.04: Cleveland Cavaliers (4) - New York Knicks (5) 97:101 (24:30, 21:20, 25:28, 27:23); play-off: 0:1

18.04: Cleveland Cavaliers - New York Knicks 107:90 (25:22, 34:17, 23:21, 25:30); play-off: 1:1

21.04: New York Knicks - Cleveland Cavaliers 99:79 (17:17, 28:15, 27:23, 27:24); play-off: 2:1

23.04: New York Knicks - Cleveland Cavaliers 102:93 (30:23, 24:22, 19:26, 29:22); play-off: 3:1

26.04: Cleveland Cavaliers - New York Knicks 95:106 (26:33, 25:28, 24:26, 20:19); play-off: 1:4, awans: Knicks

15.04: Philadelphia 76ers (3) - Brooklyn Nets (6) 121:101 (30:25, 37:33, 26:23, 28:20); play-off: 1:0

17.04: Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 96:84 (25:25, 19:24, 24:24, 28:21); play-off: 2:0

20.04: Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 97:102 (28:32, 19:26, 35:18, 15:26); play-off: 0:3

22.04: Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 88:96 (29:22, 19:18, 15:26, 25:30); play-off: 0:4, awans: 76ers