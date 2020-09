Nie siedź w domu! Czas na wrześniową wycieczkę z PTTK

Akcję tę organizuje Koło Grodzkie w Oddziale Krakowskim PTTK. To już 48. sezon – rozpoczął się w połowie czerwca i potrwa aż do 25 października. W ramach akcji wszyscy chętni mogą wziąć udział w ciekawych wycieczkach i poznać walory turystyczno-krajoznawcze pięknych zakątków w okolicach Krakowa. W sumie to około 20 wycieczek po trasach nizinnych i górskich. W programie znalazło się m.in. eksplorowanie terenów Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Pogórza Wielickiego i Beskidów. Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny; uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.

W programie wrześniowym zaplanowano cztery wycieczki. Już w niedzielę 6 września organizatorzy zapraszają na wyprawę zatytułowaną „Bohaterskie czyny spod Skawiny”. Uczestnicy odwiedzą m.in. Muzeum Generała Józefa Hallera w Jurczycach, Gołuchowice oraz izbę regionalną w Krzęcinie (trasa liczy ok. 12 km). Dla chętnych do udziału w wycieczce zbiórka na Dworcu KMK Czerwone Maki o godz. 9.20. Wymarsz na trasę o godz. 10, a powrót do Krakowa około godz. 16.