Nie siedź w domu w weekend! Wybierz się na wycieczkę z PTTK i eksploruj okolice Krakowa

Do transportu wykorzystywana jest komunikacja zbiorowa – autobusy i pociągi. Udział w akcji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty transportu i ewentualnie biletów wstępu do zwiedzanych obiektów. Każdorazowo na miejscu zbiórki przewodnik sporządza listę uczestników wycieczki.

Akcja „Nie siedź w domu, idź na wycieczkę” jest organizowana od 1973 roku. To odbywające się od wiosny do jesieni piesze wycieczki: nizinne po okolicach Krakowa i górskie po Beskidach. Prowadzą je licencjonowani przewodnicy turystyczni PTTK. Celem akcji jest propagowanie historii i atrakcji regionu oraz aktywnego modelu spędzania wolnego czasu, a także promocja szlaków turystycznych oraz dziedzictwa materialnego, kulturowego i przyrodniczego Małopolski.

Od dolinek przez Las Wolski aż po Mogilany

Na długi weekend majowy PTTK przygotowało sporo atrakcji. Już 29 kwietnia będzie można wybrać się na wycieczkę zatytułowaną „Wiosna w dolinkach”. Trasa liczy ok. 9 km, a oto jej punkty i atrakcje: Karniowice – zespół dworski z parkiem – Gaj Kobylański (punkt widokowy) – Dolina Kobylańska – skała „Sękata Grzęda” – Las Karniowski – Krzemionka (447 m) – rezerwat „Wąwóz Bolechowicki” – Bolechowice (dwór z parkiem, kościół). Dla chętnych do udziału w tej wycieczce zbiórka na pętli autobusowej Bronowice Małe (os. Widok) o godz. 9. Odjazd autobusu nr 268 o 9:18, a wymarsz na trasę z Karniowic ok godz. 10. Powrót do Krakowa planowany jest ok. godz. 16.