Nie wszyscy kochają gołębie. Felieton Grzegorza Tabasza

Tylko przypomnę, że święta za pasem i wiosenne porządki zbliżają się wielkimi krokami. I jak tu umyć okno czy odkurzyć balkon, gdy ptaki wysiadują młode? No jak? Przegnać parkę zwierzaków to żaden problem. Wyrzucić gniazdo z zawartością? Tak jakoś głupio, nie wypada i co tu kryć niszczenie ptasich gniazd z jajami czy młodymi to zwyczajne barbarzyństwo karane przez prawo.

Nawet najbardziej hałaśliwe gawrony zasługują na litość, tym gadziej ze czarne ptaki gwałtownie zmniejszają liczebność. To już temat na dłuższe opowiadanie. Zostaje tylko prewencja. Jeśli wypatrzycie parę gołębi spacerujących z zatroskanymi minami po balkonie baczcie na swoje włości. Jeśli zobaczycie je z patyczkami w dziobie jest niedobrze. A jeśli znajdziecie stosik chrustu, czym prędzej wyrzućcie go do kosza. Raz, drugi, trzeci. Byle ptaki nie dokończyły budowy, co zwykle zajmuje im ze dwie doby.