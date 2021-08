Niedziela dla zdrowia w Zakopanem. Już 15 sierpnia na Dolnej Równi Krupowej. Pierwszy krok z Programem Profilaktyka 40 PLUS

O wadze regularnych badań profilaktycznych i zdrowych codziennych nawyków tym razem będziemy przypominać na Dolnej Równi Krupowej w Zakopanem. Piknik organizowany przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia i Urząd Miasta Zakopane odbędzie się już w najbliższą niedzielę - 15 sierpnia - w godz. 12-18.

Zakopiańskie spotkanie to kolejna odsłona akcji profilaktycznej, zachęcającej do troski o własne zdrowie i „przeglądu” naszych organizmów po trudnym okresie epidemii koronawirusa. W trakcie lipcowego pikniku w Kopalni Soli „Wieliczka” z badań i konsultacji medycznych skorzystało ponad 300 osób. Dla wielu z nich swobodna rozmowa ze specjalistą czy analiza składu masy ciała były zachętą do podjęcia decyzji, żeby swoje zdrowie zacząć traktować poważnie.