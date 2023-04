Nowa Huta: boks w kościele. Na osiedlu Szklane Domy wierni i sportowcy nie przeszkadzają sobie nawzajem

Nowohucki Klub Bokserski został oficjalnie powołany do życia w 2013 roku przez dwóch uznanych polskich bokserów Mariusza Wacha i Marcina Wykę oraz miłośnika tej dyscypliny Jakuba Walawskiego.

Początkowo, jako grupa nieformalna, trenowali młodych adeptów boksu w hali Hutnika Kraków przy ulicy Ptaszyckiego. Współpraca z ówczesnym zarządcą terenu nie układała się pomyślnie i Nowohucki Klub Bokserski zmuszony był szukać innej siedziby.

- Po rozmowach z jednym z rodziców, udałem się na rozmowy do parafii Matki Boskiej Częstochowskiej na osiedlu Szklane Domy. Nie ukrywam, że byłem sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, obawiałem się o wielkość sali, a moje obawy na zmianę przeplatały się ze śmiechem. Sala treningowa w kościele? Brzmiało kuriozalnie. Ku mojemu zaskoczeniu sala okazała się wspaniała, duża i przestronna, idealna do treningów - mówi Marcin Wyka, trener w Nowohuckim Klubie Bokserskim.