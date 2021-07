Nowe linie turystyczne ruszą w weekend z Krakowa i Krzeszowic do sanktuarium w Czernej i zamku Tenczyn w Rudnie Barbara Ciryt

Autobusowe linie turystyczne z Krakowa do atrakcyjnych miejsc w powiecie krakowskim cieszą się wielkim powodzeniem. Dlatego będą nowe linie rekreacyjne - miejskie autobusy od najbliższej soboty 31 lipca 2021 r. pojadą do ciekawych miejsc w gminie Krzeszowice, na razie do ruin zamku Tenczyn w Rudnie, a wkrótce także do Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej.